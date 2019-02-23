الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : رفع سن المستفيدين من دعم إحداث النشاطات الى 55 سنة

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق برفع سن المستفيدين من دعم إحداث النشاطات للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الى 55 سنة.

ويحدد هذا المرسوم المؤرخ في 2 فبراير 2019 والذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 541-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 2003 "الاطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب".

وتنص المادة الثانية من المرسوم على تعويض عبارة "البالغين ما بين 30 و50 سنة"في النصوص ذات الصلة بعبارة "ما بين 30 و55 سنة".

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, قد صرح في وقت سابق أنه"تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز".

وأشار السيد زمالي الى ان هذا الاجراء"سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يمنحها الصندوق"، داعيا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين الى إعلام الشباب والبطالين بالتعديلات الاخيرة الخاصة بتسيير هذه الاخيرة وكذا "تعزيز التعاون بين هذه الآليات بغية توحيد جهودهم" من اجل استعمال امثل للإمكانيات المادية والبشرية"الموضوعة تحت تصرفهم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج