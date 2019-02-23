رابطة الابطال الافريقية:شباب قسنطينة يفتك التعادل من الاسماعيلي بالإسكندرية

افتك شباب قسنطينة التعادل من الإسماعيلي المصري بنتيجة (1-1) الشوط الأول (0-0) في لقاء متأخر عن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم (المجموعة الثالثة) جمع بينهما اليوم السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية (مصر) بدون حضورالجمهور.

وسجل الهدفين كل من شيلونقو بنسون (د 69) للإسماعيلي وعماد حمدي (د 90+4 ضد مرماه) لشباب قسنطينة.

بعد هذه النتيجة يلتحق شباب قسنطينة بنادي تي بي مازمبي الكونغولي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل فريق, مع لقاء متأخر للشباب القسنطيني، بينما يحتل الاسماعيلي المصري المركز الرابع بنقطة واحدة من 3 مباريات ، هذا وتبقى للناديين الجزائري والمصري مقابلة متأخرة اخرى،حيث سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل 2 مارس بملعب الشهيد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (00ر17سا).

جاء اجراء هذا اللقاء بعد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بإعادة إدماج الإسماعيلي الذي أقصي في أول الأمر من المنافسة بسبب الأحداث التي جرت خلال لقائه مع النادي الأفريقي التونسي (1-2) لحساب الجولة الثانية، قبل أن ترفع عنه الهيئة القارية هذه العقوبة.

وأدار مقابلة الاسماعيلي- شباب قسنطينة طاقم تحكيم غامبي بقيادة الحكم الرئيسي بكاري بابا غاساما.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج