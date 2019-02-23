267 قتيلا فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ انطلاق "مسيرات العودة"

بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق"مسيرات العودة وكسر الحصار"في 30 مارس الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، 267 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين الى 14 ألفا و673 .

وأوضح مركز/ الميزان/ لحقوق الانسان في قطاع غزة في بيان له اليوم، أن من بين الضحايا، 43 طفلا وامرأتان إضافة الى ثمانية أشخاص من ذوي الإعاقة وثلاثة مسعفين وصحفيين اثنين..مبينا أن 11 قتيلا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم بينهم ثلاثة أطفال.

وأفاد بأن من بين المصابين 3128 طفلا و653 امرأة الى جانب 171 مسعفا و148 صحفيا.. مضيفا أن 7750 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1433 طفلا.

وإستنكر المركز استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية لاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحفيين.. معربا عن إدانته لسلوك قوات الاحتلال وتعمدها إيقاع الأذى بالمدنيين دون الاكتراث بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قوات وقادة الاحتلال، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.

ويشارك فلسطينيون مساء كل جمعة, في المسيرات السلمية التي تنظم شرق قطاع غزة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة ، هذا وقتل أمس الجمعة فتى فلسطيني وأصيب 41 متظاهرا برصاص الاحتلال شرقية قطاع غزة أثناء مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار.

المصدر : واج