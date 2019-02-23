الجولة الـ23:سريع غليزان يطيح بوداد تلمسان (1-0) ويعود في السباق

تفوق سريع غليزان على ضيفه وداد تلمسان،الوصيف، بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)،هذا السبت بملعب الطاهر زوقاري في لقاء برسم الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المواجهة, فؤاد علاق من ركلة جزاء في الشوط الأول (د8)، لفائدة تشكيلة "السريع".

ويسمح هذا الانتصار لسريع غليزان بالعودة إلى الواجهة، حيث التحق بالمركز الثالث (37 ن) في ترتيب المحترف الثاني، رفقة الثلاثي أولمبي الشلف، اتحاد بسكرة ومولودية العلمة. في حين تجمد رصيد"الوداد"عند النقطة (38)، مهدرا فرصة تقليص الفارق عن المتصدر نجم مقرة الذي بلغ النقطة (43) إثر فوزه الجمعة على اتحاد البليدة (1-0).

وانطلقت مباريات هذه الجولة الـ 23، أمس الجمعة، على أن تتواصل اليوم السبت والثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تختتم بإجراء لقاء ترجي مستغانم - اتحاد عنابة في 19 مارس القادم.

-- الجمعة 22 فبراير:

شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 1

مولودية سعيدة - اتحاد بسكرة 2 - 0

نجم مقرة - اتحاد البليدة 1 - 0

مولودية العلمة - جمعية وهران 0 - 0

-- السبت 23 فبراير :

سريع غليزان - وداد تلمسان 1 - 0

-- الثلاثاء 26 فبراير :

اتحاد الحراش - رائد القبة (00ر15سا)

شبيبة بجاية - أولمبي الشلف (00ر17 سا)

الثلاثاء 19 مارس :

ترجي مستغانم - اتحاد عنابة (00ر16 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 43 23

2. وداد تلمسان 38 23

3. أولمبي الشلف 37 22

--. اتحاد بسكرة 37 23

--. مولودية العلمة 37 23

--. سريع غليزان 37 23

7. شبيبة بجاية 33 22

8. أمل بوسعادة 32 23

9. اتحاد عنابة 31 22

10. شبيبة سكيكدة 30 23

11. ترجي مستغانم 27 22

12. مولودية سعيدة 26 23

13. اتحاد الحراش 22 22

--. جمعية وهران 22 23

15. رائد القبة 20 22

16. اتحاد البليدة 10 23.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج