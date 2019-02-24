قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل رئيس مجلس أوقاف القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, هذا الأحد, رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس, الشيخ عبد العظيم سلهب, من منزله في بلدة "بيت حنينا" شمال القدس.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية, نائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات, بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ,أن اعتقال سلهب وبكيرات جاء على خلفية مشاركتهما في إعادة فتح مبنى ومُصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى, أول أمس الجمعة, بعد إغلاق استمر 16 عاما من قبل سلطات الاحتلال.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس, إن اعتقال مسؤولي الأوقاف والتي سبقتها بأيام قليلة اعتقالات في صفوف عشرات المقدسيين, "تنذر بنية الاحتلال في انتهاكات قادمة وخطيرة لن يعرف المدى التي قد تصل إليها, والتي قد تعرض سيادة الأقصى بكافة ساحاته ومساجده للانتهاك , وتكريس ما يعمل عليه منذ فترة طويلة بتقسيمه زمنيا ومكانيا".

وحذر ادعيس, في بيان, من "نذر المرحلة القادمة التي يدفع الاحتلال في اتجاه تصعيد الانتهاكات الاقتحامات, الأمر الذي يسير بخطى حثيثة نحو حرب دينية تحمل من الخطورة الشيء الكثير على المنطقة بأسرها".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية في عام 2003, مُصلى "باب الرحمة" بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه, وجددت أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين, إلا أنها أثارت غضب الفلسطينيين مؤخرا بإغلاق بوابة حديدية مؤدية إلى المصلى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا من سكان المدينة في "القدس الشرقية" أول أمس الجمعة, على خلفية التوتر والصدامات التي وقعت في المسجد الأقصى ومحيطه.