مفاوضات بين نفطال وشريك أجنبي لصناعة ملحقات قارورات الغاز المميع للسيارات بمعسكر

تجري حاليا مفاوضات بين شركة نفطال وشريك أجنبي لإنتاج ملحقات قارورات الغاز المميع للسيارات بمعسكر، حسبما كشف عنه الأحد مدير وحدة ذات الولاية لصناعة قارورات الغاز التابعة لنفطال، جمال العودي.

وأوضح العودي،على هامش زيارة والي معسكر حميد بعيش للوحدة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه تم تخصيص 4 هكتار من المساحة الإجمالية للوحدة البالغة 10 هكتارات لاحتضان المشروع الجديد الذي سيسمح بإنتاج ملحقات قارورات غاز السيارات محليا والتعاقد مع منتجي السيارات المحليين لتركيب قارورات الغاز وملحقاتها بسياراتهم قبل تسليمها للزبائن.

وأضاف أن مشروع عصرنة وسائل إنتاج الوحدة الذي انطلق سنة 2011 بعد إلحاقها بمؤسسة نفطال بغلاف مالي بقيمة 750 مليون دج، سمح برفع إنتاج الوحدة من قارورات غاز البوتان وقارورات الغاز المميع للسيارات وخزانات غاز البروبان وأجهزة إطفاء الحرائق من 2 مليون و396 ألف وحدة سنة 2017 إلى 2 مليون و826 ألف وحدة العام الماضي.

ويتوقع -حسب نفس المصدر- ارتفاع الإنتاج بشكل كبير خلال السنة الجارية ليصل إلى 3 مليون و 816 ألف وحدة ثم 4 مليون و 850 ألف وحدة في سنة 2020 ليصل سنة 2023 تاريخ بلوغ الإنتاج الأقصى إلى 6 مليون و 770 ألف وحدة.

وقد نظم الاتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بمعسكر اليوم الأحد بمناسبة هذه الذكرى حفلا لصالح العمال بالقاعة متعددة الرياضات بعاصمة الولاية تم خلاله تكريم مجموعة من العمال والإطارات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج