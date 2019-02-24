العاب القوى/ القفز الثلاثي داخل القاعة: رقم قياسي جديد للجزائري تريكي

حسّن العداء الجزائري ، ياسر محمد تريكي رقمه القياسي الوطني الشخصي، في القفز الثلاثي داخل القاعة ، بقفزة طولها 17.12

خلال منافسة جرت السبت براندال تيزون تراك بمركز فيات فيل بكارولينا ( الولايات المتحدة الامريكية).

وخلال هذه المسابقة ، تجاوز تريكي بفارق كبير، مطارده الاول في الترتيب، الامريكي كلايتن براون ، بقفزة قدره 16م 26 ، فيما اكمل الامريكي الاخر لاكان نايرن، منصة التتويج ب16م 03 .

وكان الرقم القياسي السابق في القفز الثلاثي داخل القاعة بحوزة، لطفي كايدا منذ مارس 1992 بمدينة انديانابولي (الولايات المتحدة الامريكية)، بقفزة

مقدارها 16م 49 ، وحطّم تريكي هذا الرقم القياسي للمرة الاولى بتاريخ 25 جانفي 2019 بتكساس ، بتحقيقه لقفزة طولها 16م 52 ، قبل ان يحسن هذا النتيجة في 9 فيفري الماضي بقفزة وصلت الى 17م00 ، ايضا بتكساس.

وتوضح هذه النتائج أن الشاب الجزائري في منحى تصاعدي منذ بداية هذه السنة

المصدر : الإذاعة الجزائرية وأج