كأس الكاف : نصر حسين داي ينهـزم أمام غور ماهيا (0-2) في نيروبي

انهزم ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نصر حسين داي أمام نادي غور ماهيا الكيني بنتيجة (0-2)، الشوط الأول (0-0) عشية اليوم (الأحد) بنيروبي، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (المجموعة الرابعة).

وسجل هدفي النادي الكيني فرانسيس كاهاتا (د 84) و جوزاف تويي سنقي (د 89).

بعد هذه النتيجة يرتقي قور ماهيا مؤقتا للمركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما يبقى نصر حسين داي في المركز الثاني بأربع نقاط.

وستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة بين الزمالك المصري وبترو أتلتيكو الأنغولي مساء اليوم الأحد (سا 00ر20).

و تعرض هداف الفريق الجزائري، أحمد قاسمي للإصابة في الدقيقة 31، جعلته يغادر الميدان و يعوض بزميله عبد الرحمن شويطر كما أصيب زميله حسين العرفي في الدقيقة 43 ليتم استبداله بحسين العريبي.

وأنهت النصرية المباراة ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب شمس الدين حراق الذي تلقى بطاقتين صفراوين (د 40 و 85).

وستواجه النصرية في الجولة المقبلة، نفس المنافس الكيني بملعب 5 جويلية (الجزائر) يوم 3 مارس المقبل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج