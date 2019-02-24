عزالدين ميهوبي يستقبل من طرف الرئيس البوركينابي

استقبل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الاحد بواغادوغو من قبل الرئيس البوركينابي روش مارك كريستيان كابوري و ذلك في اطار مشاركة الجزائر كضيف خاص في الدورة ال26 من مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون (فيسباكو) حسب ما جاء في بيان لوزراة الثقافة.

و قد ابلغ ميهوبي بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية لنظيره البوركينابي قبل ان يعرض الخطوط الكبرى لأفاق التعاون الثقافي الثنائي "لاسيما في مجال التكوين و التراث المادي و اللامادي".

واعرب الرئيس البوركينابي بدوره عن شكره للجزائر ل"دعمها و تضامنها من اجل انجاح هذه الطبعة من المهرجان" و جدد بالمناسبة "ارادة بلاده في تدعيم اكبر للتعاون مع الجزائر في كل المجالات بما فيها الثقافة والفنون ".

كما استعرض وزير الثقافة من جهة اخرى خلال هذا اللقاء "التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب و المصالحة الوطنية وكذا التطورات السوسيو –اقتصادية في الجزائر خلال العشريتين الماضيتين".

و اكد ميهوبي خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الجزئر بواغادوغو محمد عنصر "حرص الجزائر على الاستقرار و التطور و السلم والعيش معا في المنطقة" معبرا في هذا السياق عن "تضامن الجزائر مع بوركينا فاسو في هذه الاوقات الصعبة".

كما أجرى وزير الثقافة ايضا محادثات مع وزير الثقافة و الفنون و السياحة البوركينابي عبدول كريم سانغو تناولت سبل تدعيم التبادلات الثقافية بين البلدين خاصة في مجالات الفنون و الآداب و ايضا التنسيق بين البلدين ضمن الهيئات الدولية لاسيما منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو ) بهدف تقريب جهودهم للحفاظ على التراث الثقافي الافريقي .

و شكر الوزير البوركينابي بالمناسبة الجزائر باسم حكومته على "الدعم والمساعدة القيمة" التي تخصصها للسير الحسن ونجاح الطبعة ال26 من مهرجان الفاسباكو التي تتزامن مع الذكرى ال50 لنشأته .

وأجرى وزير الثقافة ايضا محادثات مع نظراءه من مالي و الكامرون و كوت ديفوار وجنوب افريقيا.

يذكران مهرجان واغادوغو الإفريقي ال26 للسينما والتلفزيون (فيسباكو) الذي افتتح امس الجمعة سيتواصل الى غاية 2 مارس القادم و تشارك الجزائر في هذه الطبعة بالفيلم الروائي الطويل "إلى آخر الزمان" لياسمين شويخ .