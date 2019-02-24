10.000 زائر و285 مشاركا في صالون "سياحة 2019"

حققت الطبعة العاشرة للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل "سياحة 2019" والصالون الدولي للمعدات والخدمات للفنادق والمطاعم التي اختتمت فعاليتها مساء اليوم الأحد بوهران"نجاحًا كاملًا" حسبما أفاد به نور الدين داودي مدير وكالة الإتصال "أسترا" منظمة التظاهرة.

وعرف هذا الصالون مشاركة 285 عارضا وتوافد أكثر من 10.000 زائر وشهد العديد من المفاجآت للزوار خاصة فيما يتعلق بالسياحة المحلية وفق نفس المسؤول مشيرًا إلى أن تخفيضات مُنحت للمواطنين الراغبين في قضاء عطلهم على مستوى المركبات السياحية للقطاع العام في جميع أنحاء البلاد ، مثل مركب "الأندلسيات" (وهران).

كما قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتخفيضات بنسبة 55 بالمائة على أسعارتذاكرها إلى الخارج عند بيع التذاكر خلال مدة تظاهرة "سياحة 2019".

و قد سمح الصالون للعديد من العارضين الوطنيين والأجانب بإبراز منتجاتهم المبتكرة ، مثل تهيئة و تجهيز الفنادق والمعدات وكذا أفضل العروض السياحية.

يضيف نفس المسؤول ، مشيرا إلى أن وجهة وهران اصبحت تستقطب أكثر فأكثر وأن وكالات السياحة والسفر تضع برامج لتعزيز هذه الوجهة.

وأضاف أن هناك شركات ومجموعات أخرى متخصصة في تصميم وبناء وتجهيز المنتزهات الترفيهية كانت موجودة أيضا في هذه الطبعة التي تميزت بمحاضرات وعروض ومسابقة للطبخ.

و شارك في هذا الحدث الذي نظم بمركزالإتفا قيات "محمد بن أحمد" تحت شعار "الجزائر ، وجهة سياحية بامتياز ، وهران قطب جديد للاستثمار السياحي والفندقي"، أكثر من 285 عارضاً وطنياً وأجنبيا مع العلم أنه تم اختيار وهران لاستضافة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021 ، وهو حدث رياضي وسياحي دولي.

و قد شهد الصالون مشاركة ملحوظة خاصة من تونس ، التي شاركت بأكثر من عشرة عارضين وكذا حضور لافت للعديد من المجمعات الفندقية الدولية.

كما شارك ايضا في هذا الصالون ممثلو الدواوين السياحية ووكالات السفر والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والمركبات الساحلية ومراكز العلاج بمياه البحر ومعاهد و مدارس تكوينية ومتاحف وشركات للنقل الجوي والبحري وبالسكك الحديدية بالإضافة إلى مجموعات استثمار في القطاع.