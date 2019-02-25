مقتل 11 فلسطينيا واعتقال 428 آخرين خلال جانفي الماضي

أفاد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 11 فلسطينيا واعتقل 428 آخرين خلال شهر جانفي الماضي.

و أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر ذاته 544 تجمعا سكنيا فلسطينيا منها 536 في الضفة الغربية و8 في قطاع غزة إضافة إلى مواصلة انتهاكاتها ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياساتها الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقرار عدد من المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود الإسرائيلي في عدد من المدن وفي طليعتها القدس مشيرا إلى هدم 35 بيتا ومنشأة فلسطينية.