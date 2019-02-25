مقتل 11 فلسطينيا واعتقال 428 آخرين خلال جانفي الماضي

25/02/2019 - 08:44

أفاد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون  الفلسطينية في الأردن بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 11 فلسطينيا واعتقل 428  آخرين خلال شهر جانفي الماضي.

و أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر ذاته 544 تجمعا سكنيا  فلسطينيا منها 536 في الضفة الغربية و8 في قطاع غزة إضافة إلى مواصلة  انتهاكاتها ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياساتها الاستيطانية  والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقرار عدد من المشاريع  الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود الإسرائيلي في عدد  من المدن وفي طليعتها القدس مشيرا إلى هدم 35 بيتا ومنشأة فلسطينية.

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