عبدالله لقرع للإذاعة : نطالب بتكوين نوعي لتخصص الترصيص و نحضر لميثاق أخلاقيات المهنة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين عبد الله لقرع التحضير لسن قانون للترصيص هو بمثابة ميثاق لأخلاقيات المهنة بمساعدة مستشار قانوني مطالبا بتوفير تكوين نوعي لهذا التخصص داخل مراكز التعليم و التكوين المهنيين .

وخلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى قال عبد الله لقرع إن المرصص المنتسب للجمعية سيكون ملزما بتطبيق تدابير هذا القانون و من ذلك الأسعار التي ستؤطر فيه .

وأقر ضيف الأولى بوجود المرصصين من هم دخلاء على المنة لا علاقة لهم بالاحترافية مناشدا المستهلك بالتحلي باليقظة و الاستفسار عن بطاقة الحرفي لدى استقباله للمرصص في بيته داعيا المستهلكينإلى الاطلاع على المطويات التي أصدرتها الجحمعية و التي تتضمن معلومات تسمح لهم بالتفريق بين المرصص المحترف و الهاوي .

من جانب آخر شدد رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين على أهمية إعادة النظر في تكوين المرصصين داخل مراكز التكوين المهني و إعطاء الأولوية للتكوين المعمق و النوعي في مجال تركيب أجهزة الغازمع مراجعة مدة التكوين لإعادة الاعتبار لهذه المهنة وتفعيل تخصصاتها في قطاع التكوين المهني .

وفي هذا السياق أعلن المتدخل عن تنظيم ندوة وطنية حول "الأجهزة و التركيبات الغازية بين الواقع و المأمول" في ال11 مارس القادم وذلك في إطار سلسلة اللقاءات و الدورات التكوينية الدورية التي تنظمها الجمعية بشكل دوري

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة