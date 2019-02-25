الرابطة الأولى: تأجيل مقابلة دفاع تاجنانت مع شباب بلوزداد الى تاريخ لاحق

أجلت المقابلة التي كان يفترض أن تجمع هذا الثلاثاء, بين متذيلا الترتيب, دفاع تاجنانت مع شباب بلوزداد, بملعب لحوة اسماعين,ابتداء من الساعة الـ (54ر17سا), في اطار تسوية رزنامة الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى -, إلى موعد لاحق, حسب ما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

وكانت الرابطة التي لم تقدم أي توضيح بخصوص شبب تأجيل هاته المقابلة , قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل موعد إجراء المقابلة التي كان من المقرر أن تجمع يوم الجمعة المقبل بين الرائد اتحاد الجزائر مع نادي بارادو (المركز الثالث), الى يوم السبت .

ولحساب الجولة الـ 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى , أجلت كذلك مقابلتي, اتحاد بسكرة مع شبيبة سكيكدة و جمعية وهران مع سريع غليزان, اللتين كانتا مقررتين سابقا ليوم الجمعة الى يوم السبت .