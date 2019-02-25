جامعة وهران 1 : إبرام اتفاقية مع جامعة أليكانت الإسبانية للتعاون في مجالي السينما والسمعي البصري

تم إبرام اتفاقية بين مخبر "فهرس الأفلام الثورية في السينما الجزائرية وأرشفتها" لجامعة وهران 1 " أحمد بن بلة" وقسم الدراسات العربية والاسلامية لجامعة أليكانت (إسبانيا) للتعاون في مجال الدراسات السينمائية والسمعي البصري, حسبما استفيد الاثنين لدى مدير المخبر .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التبادل في مجالي الدراسات السينمائية والسمعي البصري وإتمام بعض المشاريع البحثية الخاصة بطلبة الدكتوراه في الاختصاصين المذكورين, وفق ما أبرزه, عيسى رأس الماء.

و بموجب هذا الاتفاق الموقع في 18 فبراير الجاري بأليكانت, سيتم تبادل الزيارات للتأطير المشترك للورشات والندوات والملتقيات الفكرية وتبادل التوثيق بين طلبة الدكتوراه والمساهمة في نشر المقالات سواء بمجلة جامعة أليكانت أو بمجلة "آفاق سينمائية" التي يصدرها مخبر "فهرس الأفلام الثورية في السينما الجزائرية وأرشفتها", وفق نفس المصدر.

وفي هذا الإطار سيتم تنظيم تربصات في الجانب التقني بغية التكوين في مجالات هندسة الصوت و التقاط الصورة و المونتاج وكل ما يتعلق باختصاص السمعي والبصري فضلا عن تنظيم زيارات لطلبة الدكتوراه إلى جامعة أليكانت للاطلاع على جديد البحث العلمي في مجال الدراسات السينمائية و السمعي البصري بصفة عامة, كما أشار إليه ذات الأستاذ.

للتذكير ينشط في مخبر "فهرس الأفلام الثورية في السينما الجزائرية و أرشفتها " التابع لقسم الفنون بجامعة وهران 1 والمعتمد في سنة 2012 أكثر من 50 باحثا من طلبة الدكتوراه و أساتذة باحثين في مجالي السمعي البصري والدراسات السينمائية وفق مدير هذا المخبر .

المصدر: وأج