أسعار النفط تستقر عند 67 دولارا

25/02/2019 - 13:09

تراجعت أسعار النفط هذا الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع متأثرة بزيادة المعروض بسبب ارتفاع الصادرات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في التعاملات المبكرة اليوم  12 سنتاً وبنسبة 2ر0 بالمائة عن الإغلاق السابق ليسجل 67 دولارا للبرميل كما  انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط  6 سنتات وبنسبة 1ر0 بالمائة عن  آخر تسوية ليبلغ 20ر57 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد لامست أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر 2018 في آخر  جلسة تداول يوم الجمعة الماضي حيث وصل خام برنت خلال الجلسة إلى 73ر67 دولار  للبرميل وهو أعلى مستوى له في 2019 قبل أن يتراجع عن مكاسبه لينهي جلسة  التداول عند 12ر67 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الأمريكي 30 سنتا لينهي  تعاملات الأسبوع عند 26ر57 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة  81ر57 دولار وهو أيضا أعلى مستوى له لهذا العام.

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