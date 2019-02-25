سايس : قطاع التأمينات يساهم بأكثر من 1 بالمائة فقط في الاقتصاد الوطني

تأسف المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات SAA ناصر سايس لغياب ثقافة التأمين لدى الجزائريين، كاشفا أن قطاع التأمين يساهم بأكثر من 1 بالمائة فقط في الاقتصاد الوطني.

وقال سايس خلال الندوة التي نظمتها الشركة إن قطاع التأمينات في الجزائر مازال متخلفا عن نظيره في العالم، بحيث لا يشارك هذا القطاع الا بما يقل عن 1 بالمئة، في الاقتصاد الوطني، في حين يصل الى 15 بالمئة في بعض الدول.

ودعا سايس الى ضرورة رفع الناتج الداخلي عبر تنويع المنتجات والتوعية، فيما ركز المدير التجاري للشركة رحيم كمال على ضرورة التوعية والتحسيس، من جهة ورفع دعم الدولة عن بعض القطاعات المعرضة للكوارث، من أجل ارغام المواطنين على التأمين على الممتلكات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية