كأس الجزائر/ ربع النهائي: إعادة برمجة المباراة المزدوجة بين شبيبة بجاية ونادي بارادو

تمت اعادة برمجة المباراة المزدوجة بين شبيبة بجاية ونادي بارادو لحساب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (ذهاب-اياب)، حسب ما كشفت عنه لجنة تنظيم المنافسة الاثنين.

وتجرى مباراة الذهاب بتاريخ 9 مارس القادم ابتداء من الساعة 00ر16 بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، اما مقابلة الاياب فستقام بتاريخ 29 مارس (سا 30ر14) بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).

وكانت اللجنة قد أعلنت عن تأجيل لقاء ذهاب الدور ربع النهائي بين الفريقين، الذي كان مقررا أمس الأول السبت بملعب الوحدة المغاربية "الى تاريخ لاحق" لأسباب متعلقة ب"النظام العام".

يذكر انه في افتتاح لقاءات هذا الدور من كأس الجمهورية، قطع اتحاد عنابة شوطا كبيرا نحو المربع الذهبي بعد فوزه داخل الديار يوم الثلاثاء أمام وفاق سطيف (2-0). من جهته، حقق نصر حسين داي نتيجة جد إيجابية بتجاوزه عقبة جاره شباب بلوزداد، الذي "استقبل" منافسه، بنتيجة (1-0).

أما المقابلة الاخيرة من ذهاب هذا الدور، فستقام يوم 12 مارس المقبل بين شباب قسنطينة و مولودية وهران.

ومعلوم ان لجنة تنظيم كأس الجزائر قررت هذا الموسم إقامة مقابلات الدورين ربع ونصف النهائي من المنافسة ذهابا و إيابا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج