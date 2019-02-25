الوادي : تصدير 25 طن من البطاطس نحو جزر الكناري بإسبانيا

وجهت شحنة وزنها 25 طن من البطاطس ،الإثنين من ولاية الوادي لتصديرها إلى جزر الكناري (إسبانيا) عبر ميناءالجزائر العاصمة.

و تم نقل هذه الكمية من محصول البطاطس على متن حاوية تبريد من بلدية حاسي خليفة (30 كلم شرق عاصمة الولاية ) برا نحو ميناء الجزائر العاصمة لتصديرها إلى جزر الكناري بإسبانيا .

وتأتي عملية التصدير في إطار تجسيد برنامج "تصدير المنتجات الزراعية" المسطر من طرف الغرفة الفلاحية لولاية الوادي الذي يرمي أساسا إلى فتح أسواق جديدة خارجية للمنتوج الزراعي الوطني ، بما يسمح بتوفير ثروة بديلة خارج المحروقات وأيضا إرساء ثقافة التصدير لدى المتعامل الإقتصادي الوطني، كما أوضح لـ"وأج" رئيس الغرفة بكار غمام حامد.

وأشار أن عملية تصدير البطاطس وغيرها من المنتجات الزراعية ستتواصل طيلة الموسم الفلاحي الجاري باعتبارها تعد من أولويات الغرفة الفلاحية التي تعمل على مرافقة المتعاملين الإقتصاديين من أصحاب شركات التصدير لتمكينهم من إجراءات تصدير المنتوج الزراعي ، حيث أبرمت الغرفة إتفاقيات تصل إلى تصدير 800طن من البطاطس لوحدها من ولاية الوادي وهذا في إطار مساهمة الغرفة في مساعي تنويع الإقتصاد الوطني.

ومن جهته أكد صاحب مؤسسة تصدير المنتجات الزراعية أن هذه الكمية من البطاطس تعد الشحنة الأولى نحو إسبانيا، على أن تصل خلال هذا الموسم الزراع ي الحالي إلى 200 طن وذلك في إطار إتفاقية مبرمة مع متعاملين من إسبانيا التي تتوفر على أكبر سوق مفتوح للخضر والفواكه بأوروبا.