الصحراء الغربية: كوهلر يلتقي جبهة البوليساريو مطلع شهر مارس ببرلين

من المقرر ان يلتقي مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر و جبهة البوليساريو في مطلع شهر مارس ببرلين (المانيا) تحسبا للمائدة المستديرة الثانية التي ستنظم بسويسرا خلال الشهر الموالي، حسبما علم الاثنين من مصادر مقربة من الملف.

ويندرج هذا اللقاء المزمع تنظيمه خلال الاسبوع الاول من شهر مارس في اطار المشاورات الثنائية التي ينوي الرئيس الالماني الاسبق عقدها مع طرفي النزاع (جبهة البوليساريو و المغرب) و بلدان الجوار من اجل التحضير للمائدة المستديرة الثانية.

واكدت ذات المصادر انه لم يتم اقتراح اي جدول اعمال في هذه المرحلة.

و كان كوهلر قد نظم في شهر ديسمبر الاخير مائدة مستديرة اولى بعد ست سنوات من توقف المفاوضات حول وضع الصحراء الغربية و تعود اخر مرة اجتمعت فيها جبهة البوليساريو و المغرب حول ذات المائدة من المفاوضات الى شهر مارس 2012 بمانهاست (بالقرب من نيويورك) و منذ ذلك الحين بقي مسار السلام على حاله.

وقد اعرب المبعوث الاممي عن تفاؤله الكبير بعد ذلك الاجتماع مؤكدا ان حلا سلميا في الصحراء الغربية يعتبر "ممكنا".

الا ان عراقيل لازالت قائمة وينبغي تجاوزها من اجل وضع مسار السلام بشكل نهائي على السكة على غرار عروض اجراءات الثقة التي رفضها المغرب خلال اجتماع جنيف.

كما رد الجانب المغربي بسلبية على عرض جبهة البوليساريو بتحرير السجناء السياسيين و السماح لملاحظي حقوق الانسان بزيارة الاراضي المحتلة و التوقف عن نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.

من جانبها اعتبرت جبهة البوليساريو هذا الرفض بمثابة دليل على "عدم الاهتمام بإحراز تقدم في مسار السلام".

ويحظى المسؤول الاممي بدعم واسع من مجلس الامن الدولي من اجل اتخاذ اجراءات ثقة تنص على نزع الالغام و التقاء العائلات المشتتة، حسبما اكده السفير الالماني بالأمم المتحدة كريستوف هوسغن.

ويخضع طرفا النزاع الى ضغوط من اجل التقدم في المسار الاممي قبل انتهاء عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) بتاريخ 30 ابريل 2019.