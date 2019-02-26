سياحة وصناعة تقليدية: اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة المتابعة الجزائرية-لنيجيرية للتعاون

اختتمت مراسم أشغال الدورة الثانية للجنة المتابعة الجزائرية- النيجيرية للتعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية تحت اشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود وزير التجارة وترقية القطاع الخاص النيجيري، حسب ما اورده الاثنين بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية .

واضاف البيان انه تركزت مراسم الاشغال الدورة الثانية للجنة التي انعقدت على هامش تمثيل الجزائر في فعاليات الطبعة الرابعة عشر لمهرجان "الأيير" المنظمة بإفران منطقة أغاديس، تحت شعار "السياحة والأمن"،على مناقشة وبحث سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين وفتح فرص جديدة للتعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

كما ناقشت اللجنة الآليات العملية لتجسيد وتوسيع برنامج العمل المتفق عليه خلال اللقاء الأول لذات اللجنة التي انعقدت بالجزائر في أكتوبر 2017، كما تم عرض الخطوط العريضة للمخطط التوجيهي للتنمية السياحية الجزائري آفاق 2030 والذي أقره رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع السياحة بالجزائر حيث اعتبره الطرف النيجيري خارطة طريق واضحة المعالم سيعملون على التحضير لمخطط مماثل خاص بترقية السياحة في النيجر حيث سترافقهم الجزائر في تجسيده.

وتوجت أشغال لجنة المتابعة بالتوقيع على اتفاقيتين متوسطة المدى خلال الفترة الممتدة من 2019-2021، الأولى في مجال السياحة والثانية في مجال الصناعة التقليدية واللتان تنصان على تكثيف الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، سيما في مجال نقل الخبرات الجزائرية في ميدان التنمية السياحية وكذا في مجال التكوين والترويج وتشجيع المشاركة في النشاطات الترقوية المنظمة من طرف البلدين كالمهرجانات والصالونات السياحية، والتقريب بين الفاعلين السياحيين، تبادل الزيارات في مجال التكوين السياحي والفندقي والصناعة التقليدية وتنظيم دورات تكوينية لتكوين المكونين وملتقيات حول قطاع السياحة وغيرها.

للإشارة كان الوزير الأول النيجيري السيد بريجي رافيني قد عبر عن"اعتزازه بالعلاقات الجزائرية النيجيرية التي تهدف الى تحقيق الرفاهية والصداقة للبلدين" وذلك خلال استقباله لوزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على هامش تمثيل الجزائر في فعاليات الطبعة الرابعة عشر لمهرجان "الأيير" المنظمة بإفران منطقة أغاديس.

كما ثمن زيارة الوفد الجزائري وشكر الجزائر على كل ما تقدمه من أجل تطور دول القارة السمراء. من جهته عبر الوزير عن دعم الجزائر لدولة النيجر وأهمية العمل على رفع التحديات المشتركة التي تربطهما العلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين كما أكد على أن زيارته للنيجر وبرنامج العمل المسطر أثبت قوة العلاقات بين البلدين