تربية: الدورة الثانية للامتحان المهني لترقية الأساتذة الى الرتب الأعلى يوم 16 مارس 2019

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 16 مارس القادم لإجراء الدورة الثانية للامتحان المهني المنظم يوم 15 يناير الفارط للترقية إلى الرتب الأعلى لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث.

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن هذه الدورة ستكون على أساس المناصب الشاغرة المتبقية.

وكانت السيدة بن غبريت قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الناجحين في الامتحان المهني للترقية الذي جرى منتصف يناير الماضي قد بلغ 32.000 من بين 74.638 تقدموا لإجرائه.

وأكدت الوزيرة حرص قطاعها منذ 2014 على "تحيين وتحسين كل النصوص المؤطرة للامتحانات عموما", مشددة على "ضمان تكافؤ الفرص وإعطاء المصداقية للامتحانات المهنية وتنظيمها بنفس الاجراءات التي تتم وفقها الامتحانات الوطنية المدرسية بحيث يكون معيار الاستحقاق المؤشر الرئيسي للنجاح وذلك بالنظر إلى أهمية المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون".