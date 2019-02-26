كرة القدم - كأس الجزائر (ربع النهائي) : البرنامج

26/02/2019 - 13:33
برنامج الدور ربع النهائي (ذهاب - إياب) من كأس الجزائر لكرة القدم, الذي يتواصل هذا الأربعاء :
الإياب
الاربعاء 27 فبراير:
سطيف (8 ماي) : وفاق سطيف - اتحاد عنابة (00ر17 سا)
الخميس 28 مارس:
الجزائر (5 جويلية) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد
الجمعة 29 مارس:
الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شبيبة بجاية (30ر14 سا)
وهران (الشهيد زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة
الذهاب
السبت 9 مارس:
بجاية (الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - نادي بارادو (00ر16 سا)
الثلاثاء 12 مارس :
قسنطينة (الشهيد حملاوي) : شباب قسنطينة - مولودية وهران (00ر17 سا)
مباريات لعبت:
اتحاد عنابة - وفاق سطيف 2-0
شباب بلوزداد - نصر حسين داي 0-1. (واج)