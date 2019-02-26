كرة القدم - كأس الجزائر (ربع النهائي) : البرنامج

برنامج الدور ربع النهائي (ذهاب - إياب) من كأس الجزائر لكرة القدم, الذي يتواصل هذا الأربعاء :

الإياب

الاربعاء 27 فبراير:

سطيف (8 ماي) : وفاق سطيف - اتحاد عنابة (00ر17 سا)

الخميس 28 مارس:

الجزائر (5 جويلية) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الجمعة 29 مارس:

الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شبيبة بجاية (30ر14 سا)

وهران (الشهيد زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة

الذهاب

السبت 9 مارس:

بجاية (الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - نادي بارادو (00ر16 سا)

الثلاثاء 12 مارس :

قسنطينة (الشهيد حملاوي) : شباب قسنطينة - مولودية وهران (00ر17 سا)

مباريات لعبت:

اتحاد عنابة - وفاق سطيف 2-0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 0-1. (واج)