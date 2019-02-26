رمي المطرقة: الجزائرية بوزبرة تحطم الرقم القياسي الوطني (07ر64 متر)

حققت الجزائرية زوينة بوزبرة رقما قياسيا وطنيا جديدا برمية قدرها 07ر64 متر في اختصاص المطرقة, خلال بطولة مصر لألعاب القوى التي جرت بالقاهرة.

وبهذه النتيجة, تكون بوزبرة قد حسنت رقمها الشخصي في هذا الاختصاص الذي كان بحوزتها منذ 21 ماي 2017 بمدينة بانتوا الفرنسية و الذي كان 63 ر62 متر.

ونجحت الجزائرية بالتالي في تحقيق الحد الأدنى الذي يسمح لها بالمشاركة في البطولة العربية المقررة من 4 إلى 8 أفريل بالقاهرة و كذا في الألعاب الإفريقية من 23 أوت إلى 3 سبتمبر بالدار البيضاء المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن زوينة بوزبرة تتواجد منذ حوالي شهر بمصر التي تجري بها تربصا إعداديا تحسبا للمواعيد التنافسية المقبلة, بما فيها البطولة العربية 2019 و الألعاب الإفريقية لنفس السنة.