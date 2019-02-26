بطولة الرابطة المحترفة الثانية : رائد القبة يفوز على اتحاد الحراش (2-0)

فاز فريق رائد القبة خارج الديار, في "الداربي" العاصمي, أمام مضيفه اتحاد الحراش بنتيجة (2-0) الشوط الاول (0-0), لحساب تسوية رزنامة الجولة ال 23 من بطولة الرابطة الثانية هذا الثلاثاء بملعب اول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).

وسجل هدفي اللقاء كل من مترف (63 ضربة جزاء) وماماش (89) لفائدة الرائد.

وبفضل هذا الفوز الثمين, يخرج "القبيون" لأول مرة من منطقة الخطر, رافعين رصيدهم الى 23 نقطة, في المركز الـ 13, في حين تتراجع "الصفراء" الى الصف 14 بمجموع 22 نقطة.

يشار الى ان هذه المواجهة كانت مقررة يوم الجمعة, 22 فيفري على الساعة الثالثة عصرا, لتتأجل دون أن تذكر أسباب الارجاء.

وعن نفس الجولة, أجلت الرابطة مباراة شبيبة بجاية - جمعية الشلف الى تاريخ لاحق.

نتائج مقابلات الجولة الـ 23 :

-- الجمعة 22 فيفري :

شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 1

مولودية سعيدة - اتحاد بسكرة 2 - 0

نجم مقرة - اتحاد البليدة 1 - 0

مولودية العلمة - جمعية وهران 0 - 0

-- السبت 23 فيفري :

سريع غليزان - وداد تلمسان 1 - 0

-- الثلاثاء 26 فيفري :

اتحاد الحراش - رائد القبة 0 - 2

-- الثلاثاء 19 مارس :

ترجي مستغانم - اتحاد عنابة (00ر16 سا)

-- ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية - جمعية الشلف (أجلت الىتاريخ لاحق)

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 43 23

2. وداد تلمسان 38 23

3. أولمبي الشلف 37 22

--. اتحاد بسكرة 37 23

--. مولودية العلمة 37 23

--. سريع غليزان 37 23

7. شبيبة بجاية 33 22

8. أمل بوسعادة 32 23

9. اتحاد عنابة 31 22

10. شبيبة سكيكدة 30 23

11. ترجي مستغانم 27 22

12. مولودية سعيدة 26 23

13. رائد القبة 23 23

14. اتحاد الحراش 22 23

15. جمعية وهران 22 23

16. اتحاد البليدة 10 23.