مكركب للإذاعة : صالون للعقار مرتقب قريبا بباريس لفائدة الجالية الجزائرية

كشف محافظ الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية و المشاريع السياحية محمد مكركب عن التحضير لتنظيم صالون بباريس قريبا سيكون موجها للجالية المقيمة بفرنسا قصد مساعدتها على اقتناء سكن ترقوي ببلدها الأصلي.

وقال مكركب الذي أطل هذا الأربعاء عبر برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إن العمل جار لتنظيم معارض في عدد من البلدان الأوروبية منها فرنسا و بلجيكا التي تضم أكبر عدد من المغتربين الجزائريين بغية التعريف بالمنتوج العقاري الترقوي و تمكين أفراد الجالية من اقتناء سكنات ترقوية طبقا للتوجهات الحالية للحكومة في مجال الترقية العقارية الموجهة للجالية المقيمة بالخارج ومن ذلك فتح بنك الجزائر الخارجي لفرع له بباريس وتقديم تسهيلات في المعاملات البنكية.

وبالحديث عن فعاليات الصالون الدولي للترقية العقارية و التهيئة العمرانية و المشاريع السياحية المنظم بقصر المعارض بالعاصمة إلى غاية ال28 من الشهر الجاري ، أوضح مكركب أن الصالون يضم إلى جانب الشركات الوطنية شركات دولية رائدة في مجال البناء و التعمير من الامارات و تركيا و مصر والصين جاءوا لتقديم خبرتهم في مجال العمران الحضري و إنجاز المجمعات المدمجة بتقنيات حديثة تراعي ليس فقط الجانب الجمالي وإنما الجانب الايكوبوجي و النجاعة الطاقوية في البناء .

وشدد المتحدث على أهمية العمل بالتنسيق مع كل القطاعات والفاعلين في مجال العمران بما في ذلك الجامعة و الاهتمام أكثر بالشباب المتخرج الحامل لأفكار مبدعة مع ضمان مرافقته و متابعته في تجسيد مشروعه.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة