مساهل : ضرورة "التنسيق التام" بين الجزائر و النيجر لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة "التنسيق التام" بين الجزائر والنيجر "لمواجهة التحديات" التي تعرفها المنطقة لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة السرية أو الإرهاب.

وقال مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله للوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج، كالا أنكوراو، ان اللقاء كان "فرصة للتطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة كالهجرة السرية أو الإرهاب" مؤكدا ان "هذه المسائل كلها تشكل تحديات بالنسبة للدولة الجزائرية والنيجرية وعليه يجب أن يكون هناك تنسيق تام بيننا لمواجهتها".

وشدد في نفس السياق على "ضرورة التعاون بين البلدين" مشيرا الى ان المحادثات التي اجراها مع نظيره النيجيري سمحت للطرفين بإجراء "تقييم كامل وشامل" لهذا التعاون انطلاقا من نتائج الدورة المنصرمة للجنة الكبرى العليا التي انعقدت في 2017 والمحطات التي أتت من بعدها خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاطار القانوني للتعاون بين البلدين.

واشار وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد الى الإرادة الموجودة في الجزائر والنيجر وعلى أعلى مستوى "لإعطاء هذه العلاقة طابعا استراتيجيا وأخويا"، منوها بالتعاون الموجود بين البلدين في الميدان الأمني.

كما أضاف أن اللقاء كان فرصة للتطرق ايضا إلى البنية التحتية مذكرا بالطريق العابر للصحراء حيث اعرب عن تفاؤله عن افتتاح هذا الطريق في آخر السنة للربط بين الجزائر ولاقوس مرورا بالنيجر.

كما اكد ان النيجر سيستفيد كذلك من استعمال القمر الصناعي الجزائري لأغراض تجارية و من منح التعليم للطلبة حيث مبرزا ان هناك أكثر من 300 طالب نيجري يدرسون في الجامعات الجزائرية.

وحسب السيد عبد القادر مساهل فانه ما بين الجزائر والنيجر، تشاور متواصل خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الموجودة في المنطقة، سواء في ليبيا او مالي.

كما ذكر في هذا الصدد بلجنة دول جوار مع ليبيا التي تجتمع بطريقة منتظمة وهو-كما قال- "إطار يسمح لنا بتبادل آراءنا" لأجل مرافقة الليبيين لحل مشاكلهم.

ولدى تطرقه إلى الوضع في مالي، اعرب الوزير عن تفاؤله حول دخول الاتفاقيات التي تمت بعد مسار الجزائر حيز التنفيذ.

للتذكير شرع الوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي و النيجريين في الخارج، كالا أنكوراو، اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري، السيد عبد القادر مساهل.

وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون و الصداقة و حسن الجوار بين الجزائر والنيجر، سيجري الطرفان "تقييما لواقع العلاقات الثنائية إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين".

و حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ستسمح هذه الزيارة للوزيرين "بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج