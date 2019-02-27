روحاني يرفض استقالة ظريف ويعتبرها تتنافى مع مصالح البلاد

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني ،استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف واعتبرها "تتنافى مع مصالح البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/ هذا الاربعاء أن الرئيس الإيراني قال رداً على رسالة ظريف بالاستقالة "لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد... أنا أعلم جيدا مدى الضغوط التي يتعرض لها الجهاز الدبلوماسي في البلاد والحكومة".

وتعقيبا على رسالة الرئيس الايراني قال وزير الخارجية "لا هم لي سوى اعتلاء السياسة الخارجية ومصداقية وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعزيز السياسة الخارجية والخط الأول للدفاع عن المصالح الوطنية".

وأضاف ظريف "أتمنى أن تتمكن وزارة الخارجية من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها باقتدار في إطار الدستور وقوانين البلاد والسياسات العامة للنظام".

وكان ظريف أعلن استقالته من منصبه أول أمس الاثنين قائلا عبر حسابه على "إنستغرام" "أوجه جزيل شكري للشعب الإيراني والمسؤولين لفضلهم خلال الأشهر الـ 67 الماضية" ،متوجها باعتذاره ل"عجزه" عن مواصلة الخدمة ،وعنجميع"النقائص والتقصير خلال فترة خدمته.