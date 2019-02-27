ارتفاع أسعار النفط في ظل مؤشرات عن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن منظمة "أوبك" ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99ر55 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، مرتفعا 49 سنتا أي ما يوازي نسبة 9ر0 في المائة عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65ر65دولارا للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 7ر0 في المائة عن سعر الإغلاق السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية نزلت بمقدار 2ر4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 فيفري إلى3ر444 مليون برميل.

ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة أوبك التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.