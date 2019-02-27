الصين تفتح أبوابها للصحفيين الأفارقة والآسياويين ليكتشفوا تطورها وحضارتها

افتتحت يوم الأربعاء، 27 فيفري 2019، فعاليات احدى اكبر التجمعات الصحفية في العالم بالعاصمة الصينية بكين. وجاء هذا اللقاء في إطار تربص خاص بالصحفيين من قارة إفريقيا ومن القارة الآسياوية والمحيط الهادي مع الصين. ونظم هذا اللقاء المركز الصيني الإفريقي للصحافة والمركز الصيني الآسياوي للصحافة.

وحضر حفل افتتاح هذا التربص الذي يدوم على مدار عشرة أشهر، إلى غاية ديسمبر المقبل، شخصيات دولية عديدة، أبرزها السفير الجزائري بالصين، السيد أحسن بوخالفة إلى جانب سفراء آخرين من الدول الإفريقية والآسايوية.

وأشرف على الافتتاح، السيد هُو تشنغ يُوه، نائب رئيس الجمعية الدبلوماسية للصين الشعبية، حيث أكد في كلمته على أن " الصين والدول الإفريقية كانت ولا زالت تربطهم علاقة أخوة وشراكة قوية مما يحتم عليها التعاون فيما بينهم" وأضافقائلا إن ذلك يجبرهم على العمل سويا من اجل ترقية السلم وقيم العدالة عبر العالم. وذكر في هذا الصدد، أن الصين ستحتضن خلال السنة الجارية، الفوروم الدولي للطريق والحزام (طريق الحرير) في طبعته الثانية الذي يهدف إلى التعاون بين البلدان، خصوصا الإفريقية والأسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التربص سيسمح لما يقارب 50 صحفيا من القارة الإفريقية والآسياوية من بينهم الجزائر، للتعرف على الصين وتراثها الثقافي والحضاري بالإضافة إلى تبادل الرؤى بين الصحفيين الأفارقة والصينيين حول القضايا الدولية وتقاسم التجارب فيما بينهم بما يعود على الفائدة على بلدانهم.

أنيس بن هدوقة مراسل الإذاعة الجزائرية من بكين