بدء القمة الثانية بين ترامب وكيم بالعاصمة الفيتنامية هانوي

بدأت هذا الأربعاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, والزعيم الكوري الشمالي, كيم جونغ أون, وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من لقائهما الأول في سنغافورة.

ومن المقرر أن يستمر اللقاء الثنائي بين ترامب وكيم قرابة 20 دقيقة يجريان خلالها مباحثات ثنائية, يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.

وتصافح الرجلان أمام وسائل الإعلام الأمريكية والكورية الشمالية بمقر اللقاء الذي يعقد في فندق فاخر في العاصمة الفيتناميةهانوي.

وبعد تصريحات مقتضبة قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا".

والتقى ترامب وكيم جونغ أون, أول مرة, في جوان 2018 في سنغافورة, حيث بحثا سبل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

ووقع الزعيمان خلال قمة سنغافورة "وثيقة شاملة" تتعهد بموجبها بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.. لكن التنفيذ لم يجر كما كان مقررا.