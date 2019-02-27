إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني وأسر طيار هندي

أعلن الجيش الباكستاني,هذا الأربعاء, أن سلاح الجو أسقط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني, واعتقل قائد طائرة هندي.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني, الجنرال "صف غفور" في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" المحلية, إنه تم إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل المجال الجوي الباكستاني عقب عبورهما خط المراقبة الحدودي, مضيفا أن القوات الباكستانية قامت بأسر طيار هندي.

تأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات تابعة لجماعة مسلحة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان .. حيث أكد وزير الخارجية, فيجاي جوخال, أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947, حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه, ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وخر باكستاني باسم "زاد جامو وكشمير".