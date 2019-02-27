متعاملون يراهنون على الصالون الدولي للصناعة الغذائية لتطوير صناعاتهم

يشكل الصالون الدولي للصناعة الغذائية ، الذي انطلق الثلاثاء، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، فرصة للمتعاملين الوطنيين لعقد شراكات مع نظرائهم الأجانب لتطوير هذه الصناعة التي حققت فيها الجزائر خطوات هامة.

ويركز هؤلاء المتعاملون خصوصا على وحدتي التحويل والتعليب التي تجعل من هذه المناسبة فرصة لتسويق منتوجاتهم وتعزيز الشراكة مع الأجانب.

ويؤكد بعض العارضين للقناة الأولى أهمية المشاركة في الصالون الدولي الذي يتيح لهم فرصة التعريف بمنتوجهم والشراكات التي أقاموها مع شركاء آجانب قبل البدء في تطوير وتسويقه للأسواق المجاورة.

ويضيف أخرون "انهم يركزون على الجودة وعقود العمل واتفاقيات شراكة خاصة العلامة ومن بين المنتوجات المعروضة آلات لصناعة الحلويات".

يذكر أن الطبعة الـ 17 تعرف مشاركة 740 عارضا من 34 دولة من داخل وخارج الوطن منها الصين تركيا وايطاليا. وسيتم على مدار أربعة أيام عرض ست تخصصات في مجال الصناعات الغذائية ومختلف التجهيزات ولايات التكييف الغذائي.

وينظم على هامش الصالون منتديات وملتقيات وورشات للترويج لمختلف المنتوجات الجزائرية المحلية والتعريف بها وذلك بحضور مختلف الشركات الأجنبية حيث سيتم شرح فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر والتعريف بالتسهيلات الجمركية والجبائية.