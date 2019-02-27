استقالة وزير النقل المصري على خلفية حادث محطة القطار بالقاهرة

قدم وزير النقل المصري هشام عرفات , استقالته من منصبه على خلفية حريق ضخم شب بمحطة قطار بالعاصمة المصرية القاهرة هذا الأربعاء, و الذي خلف 20 قتيلا و40 جريحا.

وأفاد التلفزيون المصري, بأن رئيس مجلس الوزراء, قبل استقالة وزير النقل, عقب حادث محطة مصر.

وكان حريق اندلع صباح الأربعاء, في المحطة الرئيسية للقطارات بميدان "رمسيس" بقلب القاهرة , قد خلف مصرع 20 قتيلا و 40 جريحا حسب مصادر طبية و أخرى أمنية.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية, في بيان رسمي, أن سبب الحريق يعود لاصطدام جرار بآلية خرسانية بأحد أرصفة المحطة.

وقررت الهيئة غلق المحطة القطار, وأوقفت حركة القطارات القادمة من كافة الاتجاهات لحين فحص موقع الحادث بالكامل, وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

وأمر النائب العام المصري المستشار, نبيل أحمد صادق, بانتقال محققين من النيابة العامة إلى مكان اندلاع الحريق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.