جيدو : تأجيل البطولة الوطنية "حسب الفرق" إلى وقت لاحق

أجل موعد إجراء البطولة الوطنية للجيدو (حسب الفرق) , بقسميها الأول و الثاني, المقررة سابقا ليومي(1 و2 مارس), الى تاريخ لاحق, حسب ما أفادت به الأربعاء الاتحادية الجزائرية للعبة .

وقد اكتفت الهيئة الفدرالية بالإعلان عن قرار تأجيل المنافسة, دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب هذا التأخير, او الموعد الجديد الذي ستقام فيه منافسات هذه البطولة الوطنية .

وتجدر الإشارة, إلى أنّ منافسات هاته البطولات كانت مخصصة لفئات الأكابر (ذكور و إناث), في القسمين الوطنيين الاول و الثاني .