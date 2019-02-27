جيدو : تأجيل البطولة الوطنية "حسب الفرق" إلى وقت لاحق

27/02/2019 - 15:32

أجل موعد إجراء البطولة الوطنية للجيدو (حسب  الفرق) , بقسميها الأول و الثاني, المقررة سابقا ليومي(1 و2 مارس), الى تاريخ  لاحق, حسب ما أفادت به الأربعاء الاتحادية الجزائرية للعبة .

وقد اكتفت الهيئة الفدرالية بالإعلان عن قرار تأجيل المنافسة, دون تقديم  أي توضيحات بشأن سبب هذا التأخير, او الموعد الجديد الذي ستقام فيه منافسات  هذه البطولة الوطنية .

وتجدر الإشارة, إلى أنّ منافسات هاته البطولات كانت مخصصة لفئات الأكابر  (ذكور و إناث), في القسمين الوطنيين الاول و الثاني .

أوسمة:

رياضة, الفنون القتالية

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