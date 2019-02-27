كأس الجزائر: وفاق سطيف أول متأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على اتحاد عنابة (4-0)

27/02/2019 - 19:12

تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم بعد فوزه العريض على اتحاد عنابة في إياب الدور ربع النهائي بنتيجة (4-0), الشوط الأول (1-0) جمع بينهما عشية هذا الأربعاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وسجلت الأهداف من طرف حبيب بوقلمونة (د 30 و 71) و محمد إسلام بكير (د 73) و قشة (90+2) لصالح وفاق سطيف.

فبعد هزيمته في مباراته الذهاب بعنابة (0-2), استطاع الوفاق أن يقلب الطاولة على ممثل الرابطة المحترفة الثانية و يفوز  (4-2) في مجموع المباراتين,  ليواصل مشواره بثبات في منافسة الكأس التي توج بها 8 مرات على غرار اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر,مستهدفا هذه المرة تحقيق الرقم القياسي و الفوز بها للمرة التاسعة في تاريخه.

وستتواصل مباريات كأس الجزائر ذهابا و إيابا حسب البرنامج الجديد الذي سطرته لجنة منافسات الكأس التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على النحو التالي:

الثلاثاء 27 ففيري/ إياب الدور ربع النهائي:

            وفاق سطيف - اتحاد عنابة   4-0      

            مباراة الذهاب:

اتحاد عنابة - وفاق سطيف              2-0

            مباريات متبقية:    الذهاب:

            السبت 9 مارس: : شبيبة بجاية - نادي بارادو (00ر16 سا)

            الثلاثاء 12 مارس  شباب قسنطينة - مولودية وهران  (00ر17 سا)

                        مباريات لعبت:

شباب بلوزداد - نصر حسين داي  0-1

                        -- الإياب --

الخميس 28 مارس: نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الجمعة 29 مارس:  نادي بارادو - شبيبة بجاية (30ر14 سا)

                       :مولودية وهران - شباب قسنطينة 

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, كأس الجزائر

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