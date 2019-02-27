تضارب الاراء وجدل في البرلمان حول بيان السياسة العامة للحكومة

عرض رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأربعاء مواقف أحزابهم بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة و التي انقسمت بين تثمين الانجازات الاقتصادية من طرف الموالاة وانتقاد مصداقية الأرقام المقدمة حول هذه الانجازات من طرف المعارضة التيربطتها بالاستحقاق الانتخابي القادم.

وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى و عدد من الوزراء، أشادت عدة أحزاب ب"الانجازات" العديدة التي حققتها الحكومة منذ سنة 1999 في المجال الاقتصادي بالرغم من أن الجانب السياسي طغى على جميع المداخلات.

و ثمن محمد بوعبد الله رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "نجاح" الحكومة في الابقاء على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد بالرغم من الأزمة المالية التي بدأت منذ 2014 .

و قال ممثل حزب الأغلبية البرلمانية:" رغم الهزات المالية الا أن الحكومة استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعي بفضل السيادة في القرار الاقتصادي و المالي و مواصلة السياسة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

كما ثمن برامج الاستثمار العمومي المتعاقبة و الانجازات المحققة في جميع القطاعات و لاسيما قطاع الفلاحة الذي ساهم بشكل فعال في رفع النمو خارج المحروقات من 4ر2 بالمئة سنة 2017 الى 4ر3 بالمئة سنة 2018.

و مع هذا اعترف ممثل جبهة التحرير الوطني بوجود "نقائص و اختلالات يجب تداركها و تقويمها لأن التسيير عمل بشري و من الطبيعي أن يعتريه السهو و النقصان" داعيا الجميع الى "التصدي للفساد خاصة و أن الجزائر عزمت على اجتثاث هذه الظاهرة من خلال منظومة من القوانين التي سنتها".

بدوره أشاد فؤاد بن مرابط رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بما "تحقق من مكاسب تحت قيادة الرئيس بوتفليقة رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التي عاشتها الجزائر بفعل الصدمة المالية الأخيرة" مؤكدا أن الوضع المالي "تغير اليوم بفضل الاجراءات الناجعة و في مقدمتها تعديل قانون النقد و القرض الذي جنب البلاد اللجوء الى الاستدانة الخارجية و حافظ على سيادة قرارها الاقتصادي".

و أضاف في نفس السياق: "بفضل هذه السياسة الناجعة لم تتوقف أجور العمال رغم الأزمة المالية و رفع التجميد على المشاريع في قطاعات حيوية و تم تسديد الديون العالقة للمقاولين و تواصلت برامج السكن الضخمة و ارتفع الدعم العمومي".

و تابع "لقد نجحت الحكومة في كسب الرهان الصعب و أرقام بيان سياستها العامة تثبت ذلك" مستدلا بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي و التحكم في معدل التضخم و ارتفاع الصادرات الفلاحية و الصناعية و كبح الواردات, مشيدا بتطبيق اللامركزية التي ساهمت، حسبه، في استقطاب المستثمرين.

و جاء دور الطاهر شاوي رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) الذي ثمن "الاسراع في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية و المالية و الحفاظ على السياسة الاجتماعية" كما اشاد ب"الأرقام المشجعة و النتائج الايجابية التي حققت خلال السنتين الماضيتين لاسيما في مجال السكن و التزويد بالماء الشروب و ترقية المنتوج الفلاحي و انشاء الطرقات و حماية البيئة ".

و اعتبر أن هذه الأرقام و غيرها "تدعو للتفاؤل و الطمأنينة لأنها تبين أن الجزائر تجاوزت دائرة الخطر بعد انهيار اسعار النفط سنة 2014".

و عن أهم النقائص التي سجلها حزبه تطرق النائب لمعايير توزيع السكن التي يجب مراجعتها، حسبه، لتصبح أكثر عدالة و ضعف تنويع الاقتصاد و كذا عصرنة و رقمنة النظام المصرفي و اصلاح سياسة الدعم الاجتماعي و ترقية اللامركزية.

كما دعا الى الغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي و اقتصارها على القطاعات السيادية و فتح مجال الطيران المدني أمام الخواص فيما يتعلق بالرحلات الداخلية.

من جهته أشاد لمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بلغة الأرقام التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة التي جاءت حسبه ب"مؤشرات ترسم الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني فيما يخص الاستثمارات في عدة قطاعات" كما "تضمنت بشكل لافت مؤشرات عصرنة التسيير الاداري و الحكامة و التنمية المستدامة".

لكن الحكومة مدعوة اليوم، حسب النواب الأحرار، الى الاجابة على أسئلة اقتصادية لازالت مطروحة و منها "كيف تحمي الدينار من الانهيار ؟ كيف نوقف تآكل احتياطات الصرف؟ كيف نوقف نزيف العملة الصعبة بفعل تضخيم الفواتير؟ لماذا لا يتم الذهاب نحو تغيير العملة؟....". كما دعا رئيس هذه الكتلة البرلمانية الحكومة الى "التحلي بالشجاعة السياسية اللازمة لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي" مطالبا الدبلوماسية الجزائرية بلعب دور أكثر فعالية فيما يخص الترويج للمنتوج المحلي بالخارج.

المعارضة تشكك في الأرقام المقدمة وتصف بيان الحكومة ب"الانتخابي"

أما لخضر بوحرود ممثل مجموعة حركة مجتمع السلم فلاحظ بأن الحكومة "كان يفترض لها تقديم بيان سياستها العامة أواخر سنة 2018 و ليس الآن لكي لا يكون البيان بمثابة حملة انتخابية مسبقة خاصة و أننا استمعنا لعرض انجازات 20 سنة ما يعني أننا بصدد مناقشة برنامج انتخابي".

واعتبر أن هذا البيان يرمي ل"تغطية الهزال الذي عرفه الاقتصاد الوطني الذي تميز بتقلص الانفاق العمومي و اللجوء الى طبع النقود و رفع الاستدانة الداخلية و تجميد الأجور وتوقيف التوظيف و ما ترتب عن هذا من ارتفاع التضخم و تنامي السوق السوداء" مستغربا من عدم تطرق بيان الحكومة لظاهرة الفساد و لا "للانعكاسات السلبية" للدين الداخلي على الاقتصاد.

بدوره اعتبر حاج بلغوثي رئيس مجموعة جبهة المستقبل أن برمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة في هذا الوقت بالذات "أعطى له نكهة حملة انتخابية لم يكن ينبغي اقحام البرلمان فيها".

ورغم اعتراف الحزب بالإنجازات المحققة في عدة مجالات الا أنه يتساءل، يضيف السيد بلغوثي، حول "المعاني التي تحملها الأرقام المقدمة".

وقال يهذا الخصوص:" يجب التساؤل حول مستوى المعيشة هل هو في تراجع؟ حول مردود الشركات هل تحسن؟ حول التحكم في اجال و تكاليف الانجاز؟ حول القيمة الحقيقية لعملتنا و سبب تراجعها؟ حول

الاقتصاد الموازي و تدهور القدرة الشرائية، حول سبب انتحار أبنائنا في البحار و حول أسباب تواصل الاخلال بالتوازن الجهوي...".

وقال "اذا لم تجب الحكومة على هذه الأسئلة فهي نقوم بعملية جرد و ليس عملية تقييم و تسقط في ثقافة تبرير ما لا يبرر" .

كذلك جاء تدخل سليمان شنين رئيس مجموعة الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء ليعتبر أن بيان السياسة العامة للحكومة "برمج بخلفية انتخابية" مستنكرا في الوقت نفسه "تفشي الفساد و المحسوبية و حتى في شركات حساسة ".

أما جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال فذهب الى اعتبار برمجة عرض بيان الحكومة في هذا الوقت، الذي يعرف مظاهرات سلمية من أجل "التغيير"، "استفزازا" لأن معطياته "تتناقض مع واقع أغلبية الشعب الجزائري، وتابع:" لا يمكن تزييف الأوضاع بأرقام ليس لها أية علاقة بالواقع المعاش" معتبرا أنه من "غير المقبول التذرع بانهيار أسعار النفط (لتبرير هذا الواقع) لأن الأزمة سياسة ".

واعترف ممثل حزب اليسار رغم هذا ب"الانجازات المحققة في مجال السكن و بعض الانجازات الجزئية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري" و لكنه ندد ب"اختراق المال للسياسة و بكل اشكال الفساد و سياسة التقشف الكارثية القاتلة التي سلطت على أغلبية الشعب مقابل السخاء الفياض الذي تعامل به الأوليغارشية و النظام الجبائي الظالم و انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار و تنامي البطالة مع تجميد المشاريع و التوظيف".

يذكر أن مجموعة الحركة الشعبية الجزائرية قد تغيبت عن جلسة المداخلات فيما سجلت مجموعة جب هة القوى الاشتراكية مقاطعتها للبرلمان التي شرعت فيها منذ بداية الدورة الحالية.

وسيرد الوزير الأول على اسئلة النواب غدا الخميس.