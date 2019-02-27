أطباء: قانون الصحة الجديد يكرس "الحق الانساني الأساسي في الصحة"

تم إبراز خلال لقاء نظم اليوم الأربعاء بالمركزالاستشفائي الجامعي لوهران الاهمية التى يوليها القانون الجديد للصحة للحقوق الاساسية للمواطنين في الصحة.

وأبرز الدكتور سليم بومسلوت في محاضرته التي تمحورت حول " تطور الاصلاحات وقانون الصحة في الجزائر" أن "القانون الجديد للصحة يبرز الحق في الصحة كحق إنساني أساسي مع تكريس مجانية العلاج".

وأشار نفس المتحدث الذي يعد رئيسا لمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن هذا القانون الجديد الذي توجد نصوصه التطبيقية في طور الاعداد يحاول أيضا " ضبط وعصرنة المنظومة الصحية لتكون في مستوى تطلعات المجتمع".

وأكد أن قانون الصحة الجديد يرقي "تعزيز دور مستخدمي الصحة " و "عصرنة مقاربات لتنظيم من خلال المرونة في ميدان التسيير خصوصا".

كما ركز الدكتور بومسلوت أيضا على الاستراتيجية الجديدة للحماية و الوقاية و ترقية الصحة الموجهة للفئات الهشة.

و تم التطرق أيضا الى الجوانب الاخلاقية للقانون الجديد للصحة خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار دورة اللقاءات الشهرية المنظمة من طرف مرصد الاعاقة وإعادة التأهيل و الاخلاقيات في الصحة.

وأشار في هذا الصدد الدكتور محمد خضير من مصلحة الطب الشرعي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسعيدة, أن الأخلاقيات الطبية في معنى هذا القانون تحدد قواعد السلوكيات التي يخضع لها المهنيو ن في الصحة خلال ممارسة عملهم.

وقد تم تحديد الاخلاقيات و أخلقة علم الاحياء في نحو ستين مادة في قانون الصحة حسبما أبرزه نفس المتحدث الذي تطرق إلى مفهوم التراضي (واجب إعلام المريض) والإجراءات التي تؤطر زرع الاعضاء من المانح حي أو من الميت.

و تهدف لقاءات مرصد الاعاقة و إعادة التأهيل و الاخلاقيات في الصحة التي انطلقت في 2018 الى نشر المعايير في التفكير حول الأخلاقيات و كذا في مفاهيم اخلاقيات الطب.

وأعلن رئيس هذا المرصد البرفسور خالد العيادي خالد أن اللقاء القادم سيتنظم يوم 27 مارس المقبل حول الإستقبال وملفات المرضى والسر الطبي.