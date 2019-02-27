كيم وترامب يلتقيان في فيتنام تحضيرا للقمة الثانية بينهما

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) في العاصمة الفيتنامية، هانوي من أجل عقد قمتهما الثانية لمناقشة سبل ملموسة لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي القمة بعد حوالي 8 أشهر من الاجتماع الأول بينهما في سنغافورة في يونيو العام الماضي حيث تعهد ترامب بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية بينما جدد كيم التأكيد على التزامه القوي والثابت بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وفي معرض الإشارة إلى الحاجة إلى "جهود وصبر" أكثر من أي وقت مضى قال كيم إنه مقتنع بإمكانية تحقيق "نتيجة يرحب بها الجميع" في الاجتماع الثاني مع ترامب.

واضاف كيم إنه كان يوجد بعض من عدم الثقة وسوء الفهم في طريق كلا الزعيمين ولكنهما اجتازا هذه العقبات ويلتقيا مرة أخرى في هانوي بعد حوالي 260 يوما.

من جانبه ذكر ترامب أنه يأمل أن يكون الاجتماع مع زعيم كوريا "متساويا أو أفضل" من القمة الأولى.

وقال ترامب إنه عقد قمة أولى "ناجحة" مع كيم وإنهما حققا "كثيرا من التقدم" ،مضيفا أن لدى كوريا الشمالية إمكانات اقتصادية هائلة وغير معقولة وغير محدودة.