اختتام مفاجئ لقمة ترامب وكيم دون التوصل إلى اتفاق

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قمتهما في فيتنام، بشكل مفاجئ دون التوصل لاتفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وحسب "بي بي سي" البريطانية فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "لم يتم التوصل لاتفاق هذه المرة لكن فرقهم تتطلع للاجتماع في المستقبل."

ومنذ اللقاء الأول التاريخي بينهما العام الماضي، لم تشهد عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي أي تقدم. لذلك تتجه أنظار العالم إلى القمة الثانية حاليا انتظارا لأي خطوة ملموسة على هذه الطريق الصعبة.

وفور لقاء الزعيم الكوري وقبل الجلوس لبدء المفاوضات، قال ترامب :"لسنا في عجلة. نريد أن نبرم الصفقة الصحيحة"، بينما علق كيم بأنه كان لديه شعور بإمكانية التوصل إلى "نتائج جيدة".

ورغم أنه من المتوقع أن يناقشا خارطة طريق للتخلص من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن القمة قد تشهد أيضا توقيع معاهدة رسمية تنهي الحرب الكورية أو حتى إنشاء مكاتب اتصال بين البلدين.