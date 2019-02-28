الطبعة الـ 17 للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي تنطلق هذا الخميس بتيزي وزو

يتنافس رسميا ما مجموعه 23 فيلماً على جائزة الزيتونة الذهبية التي تعد أعلى تتويج خاص بالمهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي الذي تنطلق هذا الخميس دورته السابعة عشر بولاية تيزي وزو وتدوم خمسة أيام.

و أوضح محافظ هذه المنافسة السينمائيّة عمار تريباش و مديرة الثقافة المحلية, نبيلة غومزيان, في ندوة صحفية نشطاها الأحد المنصرم أن الأمر يتعلق بأربعة أفلام روائية و 10 أفلام قصيرة و 6 أفلام وثائقية وثلاث رسوم متحركة في شتى الطبوع الشاوي و المزابي و القبائلي تم اختيارها لهذه الطبعة الجديدة وهذا من أصل 40 فيلما مودعا.

و ستخصص هذه الطبعة الجديدة من المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي لذكرى الفنانين المتوفين جمال علام و يوسف قوسم كما أنها ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية ال30 لرحيل الكاتب والأنثروبولوجي ,مولود معمري, حسبما ذكرته السيدة غومزيان.

و تتضمن هذه الطبعة تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية منها معرض وندوة حول السينما و ورشة عمل تدريبية في كتابة السيناريوي وفقا للبرنامج المقدم للصحافة.

و سيعرض في هذه المسابقة التي سيحتضنها رسميا المسرح الجهوي "كاتب ياسين" الفيلم القصير "مقعد عمومي" لجمال علام الذي أنتجه عام 2012 و الذي افتك به جائزة الزيتونة الذهبية للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي في طبعته 13.

و سيتم الشروع في عرض الأفلام المتنافسة في الفاتح مارس إلى 3 مارس في قاعة العروض لدار الثقافة مولود معمري بمعدل ثلاث جلسات يومية (واحدة في الصباح و اثنان بعد الظهر) علما أن هذه الدار ستحتضن كذلك حفل اختتام التظاهرة في 4 مارس الداخل.

كما تم تسطير برنامج جواري لفائدة العديد من المناطق بالولاية, حسبما ذكره محافظ التظاهرة الذي أشار إلى أن الأصداء التي أتت بها لجنة المشاهدة هي "مقبولة" إلى حد ما بالنسبة لجودة الأفلام المختارة.

وأضاف أن "المنتجة و دكتورة السينما, مليكة ليشور, المعروفة بصرامتها في مسألة الجودة قد أخبرتني أن لجنة التحكيم تفاجأت كثيرا بالنوعية الجيدة و شعر الأفلام المختارة".