عاشور فاروق للإذاعة: الحماية المدنية تدخلت أكثر من مليون مرة وأنقذت 600 ألف شخاص في 2018

كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق عن تسجيل أزيد من مليون و95292 تدخلا على المستوى الوطني في سنة 2018، بينما تتجه مصالحه لإعداد برنامج تكوين "مسعف لكل عائلة" يهدف لتجنب الحوادث المنزلية التي أبادت عائلات بأكملها خلال العام ذاته.

وأوضح عاشور فاروق في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن مصالح الحماية المدنية سجلت في 2018 أزيد من مليون و95292 تدخلا على المستوى الوطني ما يعادل –حسبه- 3 آلاف تدخلا يوميا أو 125 تدخلا في الساعة أو 34 تدخلا في كل ثانية واحدة، مبرزا أن الحوادث المنزلية شكلت لوحدها مسرحا مهما لتدخلات المصالح من خلال التدخل في أزيد من 632132 حادثا سمحت بإنقاذ أكثر من 618486 شخصا، مشيرا إلى أنه خلال هذه التدخلات تم إحصاء هلاك 4094 شخصا.

وأشار المتحدث إلى أنه يمكن تفادي مثل هكذا حوادث بطرق بسيطة من خلال سعي الجميع إلى جعل منازلنا فضاءات للسكينة والأمن بدلا من هكذا حوادث، مشيرا إلى أن مصالحه ستكثف من برامج التوعية والتحسيس مع القيام مستقبلا بحملة تكوين للمسعفين ضمن برنامج "مسعف لكل عائلة"، وداعيا المواطنين للإلتحاق بمثل هذه التكوينات لأنها تساهم في تجنب مثل هكذا حوادث داخل منازلهم

وأبرز في هذا الإطار أن مصالحه تمكن في 2018 من تكوين أزيد من 122 ألف مواطن في كيفية تلقي الإسعافات الأولية أثناء الحوادث.

وعاد مسؤول الحماية المدنية للحديث عن الصلاحيات الجديدة التي ستمنح لضباط هذه الهيئة ضمن القانون الجديد مؤكدا أن هذه الصلاحيات ستكون في إطار الأمن والسلامة بصفة عامة لاتخاذ التدابير في حينها لتفادي حدوث أي خطر من خلال التدخل ومراقبة وكذا معاينة كل المنشآت حتى بعد دخولها حيز الإستغلال خصوصا للمؤسسات المستقبلة للجمهور .

وكشف عن رفع التعداد البشري للحماية المدنية من خلال توظيف أزيد من 2000 شاب لتمكينها من رفع التغطية العملية على مستوى التراب الوطني، مضيفا أن "تأهيل التعداد البشري على مستوى كل التخصصات يشكل أحد أولويات القيادة بالحماية المدنية لرفع مستوى تدخلاتنا وجاهزية وحداتنا" على حد تعبيره.