مجيد مسعودان للإذاعة : 2019 ستكون سنة الدفع الإلكتروني

وعد مجيد مسعودان المدير العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بأن عملية الدفع عن طريق الإنترنت التي اطلقت في عام 2014 سيتم تطويرها في عام 2019، معلنا عن جملة من الإجراءات لحث التجار وأصحاب البطاقات على استخدام وسائل الدفع هذه.

وقال مسعودان ، لدى نزوله هذا الخميس ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة هذا الخميس إنه تم تسجيل ما يقرب من 200 ألف صفقة ببطاقات مصرفية وأكثر من 200 ألف على مستوى بريد الجزائر في عام 2018. وهو ما يدل على الزيادة المضطردة في استخدام بطاقات الدفع من قبل الزبائن ويعد بازدهار نظام الدفع هذا بأكثر من 21 مليون جزائري على الإنترنت و 111٪ من التغطية بواسطة الهواتف الذكية.

وأضاف أن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية، تعتزم خلال السنة الجارية تمكين التجار من مساهمة أكبر في نهائي الدفع الإلكتروني للسماح لمزيد من الشركات بالوصول إلى منصة المبيعات عبر الإنترنت.

في هذا السياق ، أعلن مسعودان عن تثبيت الدفع عن طريق الهاتف النقال، والتصريح باستخدام البطاقة بين البنوك والبطاقة "الذهبية" على جميع أجهزة الصراف الآلي.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول الرسوم ، أكد ضيف القناة الثالثة أن الجزائر هي الدولة التي تفرض رسوم أقل على المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات. "نحن نقتطع 10 دينار فقط على ما يعادل قيمة شراء 5000 دينار من حساب التاجر ، في حين لا يدفع الزبون شيئا".