نفط: أسعار البرنت تقارب 66 دولارا

بلغت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح الخميس 97ر65 دولارا للبرميل منخفضة 42 سنتا بما يعادل 6ر0 بالمائة عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73ر56 دولار للبرميل بانخفاض 21 سنتا أو 4ر0 بالمائة عن أحدث تسوية لها.

وقد عرفت أسعار النفط يوم الخميس تراجعا وسط بيانات ضعيفة للناتج الصناعي في الصين واليابان وإنتاج قياسي للخام الأمريكي لكن الأسواق ظلت مدعومة على نحو جيد نسبيا بفعل تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك.

تأثرت الأسعار سلبا بتنامي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي زاد أكثر من مليون برميل يوميا على مدى العام الأخير ليصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 1ر12 مليون برميل يوميا.

وانكمش نشاط المصانع في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم للشهر الثالث على التوالي في فيفري مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الخميس.

وفي اليابان ثاني أكبر اقتصاد آسيوي سجل إنتاج المصانع أكبر تراجع في عام في جانفي مع تأثر المنطقة بأسرها بالتباطؤ الصيني.