توقيف 20 منقبا عن الذهب بالمناطق الجنوبية للوطن

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار 20 منقبا عن الذهب وحجز 12 مولدا كهربائيا وجهازين للكشف عن المعادن, حسب ما افاد به الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح المصدر ذاته أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة، وتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، عشرين منقبا عن الذهب وحجزت إثني عشرة مولدا كهربائيا وعشر مطارق ضغط وجهازين (02) للكشف عن المعادن".

في سياق متصل أوقفت مفارزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليتين متفرقتين بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية، ثمانية تجار مخدرات وضبطوا 146 كيلوغراما من الكيف المعالج وثلاث سيارات سياحية.