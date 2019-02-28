اكثر من مائة عارض في الطبعة ال22 من عيد الزيتون بأقبو

شارك اكثر من 100 عارض من 11 ولاية, بعد ظهراليوم الخميس بأقبو (75 كلم غرب بجاية) في افتتاح الطبعة ال22 من عيد الزيتون الذي سيتم احياؤه هذه السنة تحت شعار تحسين جني الزيتون و بالتالي انتاج الزيتون الذي بلغ 19.4 مليون لتر مقابل 18 مليون خلال الموسم السابق.

في هذا الصدد اكد مدير المصالح الفلاحية احمد اليحار ان "هذه السنة قد عرفت ظروف مناخية ملائمة" مشيرا الى "تساقط نسب هامة من الامطار و بالتالي ارتواء البساتين" و ان الامر الاهم يبقى دخول بساتين اشجار جديدة في الانتاج و التي تم غرسها منذ سنة 2011 و التي كانت مردوديتها غير منتظرة مع معدل يقدر بحوالي 21 لتر للقنطار.

و اضاف انه تم غرس مساحة تقدر بحوالي 7200 هكتار و ذلك في اطار برنامج يسمى مبادرة محلية و الذي يهدف على المدى المتوسط الى تكثيف شامل لعمليات الغرس و ان الغاية تتمثل في "بلوغ 400 شجرة في الهكتار مقابل مائة حاليا" مشيرا الى ان بجاية تظل حاليا الحوض الاول وطنيا في انتاج الزيتون بمساحة مخصصة تقدر بحوالي 60.000 هكتار.

و يبقى الحدث فضلا عن الجانب التجاري والاحتفالي فرصة للمهنيين للتبادل و ابراز التحسينات اللازمة و الوسائل الواجب استخدامها لرفع العوامل المعرقلة الخاصة بالقطاع سواء تعلق الامر بالانتاج او الجني او التحويل و التسويق كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ستمتد الى غاية يوم السبت المقبل تنظيم محاضرات و ورشات ينشطها خبراء في المجال.

كما يوجد من بين العارضين منتجون من خارج الفرع سيما منتجي التين و مربي النحل فضلا عن عديد المنتجين الاخرين سيما مزارعي البقوليات و اولئك المختصين في مختلف الزراعات منها الخروب. كما يشارك صانعي المعدات و ممثلين عن وكلاء العتاد الفلاحي في هذا الموعد الذي يعتبر بالنظر الى حجمه معرضا فلاحيا حقيقيا.