جلاب: المؤسسات الجزائرية أصبحت تطور منتجاتها وفقا للمقاييس العالمية

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، الخميس بالجزائر أن المؤسسات الجزائرية بلغت حاليا مرحلة تطوير منتجاتها وفقا للمعايير و المقاييس العالمية ما يعطي دفعا إضافيا للمنتوج الوطني و يعزز تنافسيته في الأسواق الخارجية .

و خلال إشرافه على اختتام فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو 2019 " بقصر المعارض بالعاصمة، أوضح جلاب ان الجزائر أصبحت اليوم تزخر بعدد كبير من المؤسسات المبتكرة في شتى المجالات ما يعطي -حسب الوزير- دفعا قويا لتطوير المنتوج المحلي و تعزيز تنافسيته في الاسواق الخارجية خصوصا مع تنامي حركية التصدير خارج المحروقات. و تابع الوزير يقول ان "المنتوج الجزائري يتمتع اليوم بكل المواصفات ويستجيب لمختلف المعايير التي تفرضها الأسواق الخارجية ما يمكنه من احتلال المكانة اللائقة به بين المنتجات المنافسة الأخرى .كما أكد انه تم التوقيع على عدة عقود للتصدير الى موريتانيا و ألمانيا و الغابون و الإمارات العربية المتحدة و العمل متواصل لجعل 2019 سنة للصادرات .

و اشار الوزير ان التدابير المتخذة من اجل تقليص الاستيراد أعطت نتائجها في الميدان مؤكدا أن البلاد تعيش حاليا حركية اقتصادية في جميع الشعب الإنتاجية بهدف تلبية الطلب الداخلي و تصدير الفائض إلى دول افريقية و أوروبية و آسيوية .

و كشف جلاب عن الشروع في اتخاد إجراءات تهدف لتدعيم أكثر للصادرات للدخول الفعلي في مرحلة التواجد المستدام في الأسواق الأجنبية مشيرا في ذات السياق أن المتعاملين الجزائريين متحمسون لخوض هذه التجربة.

و أكد الوزير انه سيتم إعطاء دعم اكبر للمتعاملين الاقتصادين الجزائريين من أجل تصدير المنتوج المحلي بكميات كبيرة نحو الأسواق الأجنبية .و تابع يقول انه مع تطوير البنى اللوجستية و تنوع المنتوج الوطني يستدعي فقط بذل المزيد من الجهود لكي تتموقع الجزائر بصفة نهائية و دائمة في السوق الدولي.

كما أوضح ان دائرته الوزارية في صدد إرساء ثقافة تصدير فعلية من خلال وضع الآليات المحفزة لذلك و التي ستعطي نتائجها -حسب الوزير- خلال السنوات الثلاثة القادمة.

و خلال زيارته لمختلف أجنحة الصالون الذي يشهد تنوع كبير في المنتوج المحلي، أكد الوزير ان العمل جار حاليا لتنمية الولايات الحدودية بغية خلق نشاط تجاري و صناعي ما يسهل عملية إدماج الجزائر في السوق الإفريقي مشيرا الى أن قاعدة لوجستية في كل من تندوف و عين قزام و دبداب (حدود ليبيا) قيد الانجاز لبلوغ الأهداف المسطرة .

من جهة أخرى أفاد الوزير انه سيتم تنظيم تظاهرة "اسيهار" في 10 مارس القادم بحضور متعاملين ماليين و نيجيرين الى جانب نظراءهم الجزائريين ليكون بمثابة فضاء تجاري ما بين البلدان الثلاثة و فرصة لاستحداث المزيد من الشراكات .

للتذكير اختتم اليوم الخميس الصالون الدولي للصناعات الغذائية و الفلاحية " جزاقرو 2019 " بعد 4 ايام من العرض نشطته كبريات المجموعات العالمية الرائدة في الصناعات الغذائية التحويلية .

كما نظمت على هامش هذا الصالون عدة منتديات و محاضرات و أيام دراسية حول واقع وأفاق الصناعات الغذائية بالجزائر و إشكاليات الأمن الغذائي في إفريقيا و العالم .