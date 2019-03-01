كشف وتدمير قنبلتي تقليديتي الصنع بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية، حسب ما أورده هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضج ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 فيفري 2019، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4 وتمنراست/ن.ع.6، "أربعة (04) منقبين عن الذهب وضبطت جهازي (02) كشف عن المعادن وخمسة (05) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط، فيما تمّ حجز 8293 لتر من الوقود و12300 علبة السجائر موجهة للتهريب بكل من الوادي/ن.ع.4 وسوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وسيدي بلعباس/ن.ع.2"تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 24,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى قنبلة يدوية و28 طلقة عيار 9 ملم، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران".

المصدر : واج