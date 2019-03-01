رابطة الأبطال الإفريقية: طاقم تحكيم مغربي للقاء شباب قسنطينة- النادي الإفريقي

سيدير طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جياد مباراة, شباب قسنطينة- النادي الإفريقي التونسي المقررة يوم الجمعة المقبل, 8 مارس 2019 بملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) ابتداء من الساعة (00ر17) لحساب اليوم الخامس للمجموعة الثالثة لرابطة الأبطال الإفريقية, حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيكون في مساعدة رضوان جياد, مواطناه لحسن أزقاو و مصطفى أقرقاد.

أما المباراة الثانية للمجموعة الثالثة المبرمجة بين الإسماعيلي المصري و تي بي مازمبي الكونغولي يوم 8 مارس (00ر18) ببرج العرب بالإسكندرية, فقد اسندت لطاقم تحكيم سنيغالي.

ويتقاسم فريقا شباب قسنطينة و تي بي مازمبي المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط, مع لقاء متأخر للممثل الجزائري الذي يستضيف الإسماعيلي المصري هذا السبت (سا 00ر17).

ويحتل النادي الإفريقي المركز الثالث بـ 4 نقاط بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب بنقطتين. و يـتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي لمنافسة رابطة الأبطال.