تلمسان : حجز 5ر2 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين

تمكن عناصر الشرطة مؤخرا من حجز 2 كلغ و 500 غرام من الكيف المعالج ببلدية مغنية (ولاية تلمسان) وتوقيف شخصين،حسبما أفاد به هذا الجمعة بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وذكر ذات المصدر أن العملية قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد إثر دورية مراقبة على مستوى الطريق البلدي الرابط بين قرية العقيد عباس ومدينة مغنية ، حيث تم توقيف مركبة كان على متنها شخصين، هذا وسمحت عملية تفتيش المركبة بالعثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج ، وفق ذات المصدر.

وتم تقديم الشخصين الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية الذي أصدر في حق أحدهم أمر إيداع و تم وضع الموقوف الثاني تحت الرقابة القضائية ، كما أشير إليه.

المصدر : واج