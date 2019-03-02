غرداية : أربعة قتلى في حادث مرور بالقرب من زلفانة

لقي أربعة (4) أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت بالقرب من مدينة زلفانة بجنوب غرداية ، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني 49 الرابط بين غرداية و ورقلة على مسافة نحو عشرين كلم من زلفانة، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة نصف مقطورة كانت تسير في الإتجاه المعاكس ، وتتحطم بالواجهة الأمامية للشاحنة وتشتعل بها النيران ، وفق ذات المصدر.

الضحايا الأربعة ( راكبان بالسيارة السياحية و إثنين كانا على متن الشاحنة) لقوا مصرعهم على الفور بعد أن حاصرتهم النيران مما أدى إلى تفحم جثثهم ، مثلما جرى توضيحه .

واستعملت فرق الإنقاذ للحماية المدنية وسائل خاصة لإنتشال جثث الضحايا ، حيث تحطمت السيارة السياحية بشكل كامل .

وتم إجلاء الجثث المتفحمة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لمدينة زلفانة ، وهي المنشأة الصحية الأقرب إلى موقع الحادث .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحايا .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج